Leipzig: Timo Werner donne les raisons de son retour

Présenté à la presse ce mercredi par Leipzig, Timo Werner a justifié son choix de porter à nouveau le maillot de l’équipe qui l’a révélé au monde.

Annoncé depuis plusieurs jours, Timo Werner a officiellement effectué son retour à Leipzig mardi seulement deux ans après son départ. Il a signé un contrat de quatre ans, soit jusqu’en 2026. L’ancien buteur de Chelsea a été présenté à la presse ce mercredi. L’occasion pour l’international allemand d’évoquer les raisons de son come back au sein de l’écurie de Bundesliga.

“Je suis très heureux d’être de retour à Leipzig. Les dernières 24 heures ont été très excitantes. C’était très amusant de voir autant de vieux compagnons tout de suite. Je me suis toujours senti extrêmement à l’aise ici. C’est aussi important pour moi d’être à nouveau un peu plus proche de ma famille. J’ai passé un bon moment en Angleterre. J’ai pu apprendre beaucoup là-bas et découvrir une autre ligue. Leipzig s’est bien développé en parallèle. Le club a gagné un titre et a de grandes ambitions comme Chelsea”, a lâché Werner.

Le joueur de la National Mannschaft a ensuite dévoilé ce qu’il peut apporter au club: “Cela a très bien fonctionné entre Christopher Nkunku et moi à l’époque. Globalement, j’ai toujours suivi Leipzig et je sais que l’attaque est de qualité. Je veux y apporter ma contribution. Je veux utiliser mes qualités pour rendre l’équipe encore meilleure. Je suis content d’être de retour ici. Les fans m’ont toujours soutenu à Leipzig et j’ai vraiment hâte de revenir”.

Timo Werner va effectuer ses grands débuts avec Leipzig le samedi 13 Août prochain à domicile contre Cologne. L’occasion pour l’ancien attaquant de Chelsea de rappeler au monde quel genre de joueur il peut être.