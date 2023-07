Leicester: Iheanacho et Ndidi portés disparus 

-Publicité-

Le duo des Super Eagles composé de Kelechi Iheanacho et Wilfred Ndidi était absent lors de la première séance d’entraînement de pré-saison de Leicester City, relégué en championship. De quoi engendrer des rumeurs de toutes sortes sur le possible départ des deux joueurs.

Les deux internationaux nigérians ont été signalés comme n’étant pas disposés à exercer leurs métiers la saison prochaine pour le compte de Leicester City après la descente des Foxes en deuxième division, la saison dernière.

Iheanacho, qui a rejoint Leicester à l’été 2017 en provenance de Manchester City, a encore un an sur son contrat, tandis que son compatriote, Wilfred Ndidi, a également un an sur son contrat après avoir signé en 2018, un nouveau bail de six ans.

Le nouveau manager de Leicester City, Enzo Maresca, a récemment affirmé lors d’une conférence de presse que les joueurs qui ne souhaitaient pas continuer avec le club étaient libres de partir, ouvrant la voie aux deux internationaux nigérians pour quitter l’écurie du nord de Londres. Kelechi Iheanacho est lié à plusieurs clubs en Angleterre, alors que Ndidi a suscité l’intérêt de l’Italie, avec l’AS Roma de Jose Mourinho parmi les prétendants.

Les absences des deux joueurs lors de la récente séance d’entraînement de Leicester City ont maintenant renforcé les spéculations sur leur départ du club. Iheanacho a disputé 206 matchs avec les Foxes et a marqué 55 buts après avoir rejoint le club en 2017, tandis que Ndidi a inscrit 7 buts en 192 apparitions.

