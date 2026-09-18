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Législatives: la communauté russe au Bénin appelée aux urnes ce dimanche 20 septembre à Cotonou pour renouveler la Douma d’État

Les ressortissants de la Fédération de Russie établis au Bénin ou de passage sur le territoire national prendront part, ce dimanche 20 septembre 2026, au scrutin législatif consacré au renouvellement de la Douma d’État, la chambre basse de l’Assemblée fédérale russe.

Edouard Djogbénou
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Législatives: la communauté russe au Bénin appelée aux urnes ce dimanche 20 septembre à Cotonou pour renouveler la Douma d’État
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Pour encadrer cette consultation électorale extraterritoriale, la représentation diplomatique de Moscou à Cotonou a mis en place un dispositif de vote au sein de son enceinte.

​Conformément à l’avis officiel émis par la mission diplomatique le 15 septembre 2026, le bureau de vote sera installé dans les locaux de la section consulaire de l’Ambassade de Russie, située sur l’avenue de la Marina. Selon Les 4 Vérités, les électeurs inscrits ou de passage pourront accomplir leur devoir civique tout au long de la journée, les isoloirs restant ouverts sans interruption de 8 heures à 20 heures.

​Modalités de participation et encadrement réglementaire

​L’accès au bureau de vote est subordonné aux règles électorales fédérales : les votants doivent être âgés d’au moins 18 ans révolus au jour du scrutin et se présenter individuellement, munis d’un passeport russe en cours de validité autorisant les voyages à l’étranger.

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​La chancellerie invite par ailleurs les membres de la diaspora russe locale à se référer régulièrement aux instructions et mises à jour publiées par la Commission électorale centrale de la Fédération de Russie afin de garantir le bon déroulement des opérations de dépouillement et de transmission des suffrages.

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