Législatives en Côte d’Ivoire : Toumodi et Dualla-Massala retournent aux urnes

En Côte d’Ivoire, la Commission électorale indépendante (CEI) organise une reprise des élections législatives dans les circonscriptions de Toumodi (n°021) et de Dualla-Massala (n°204). Cette décision fait suite à l’annulation des résultats par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux électoral.

Dans un communiqué publié mardi 10 février, la CEI indique que le nouveau scrutin se tiendra le 21 février prochain, conformément au décret n°2026-36 du 4 février 2026 adopté en Conseil des ministres. En effet, la campagne électorale s’ouvrira le lundi 16 février à 00h00 et prendra fin le jeudi 19 février à minuit, selon le décret n°2026-37 fixant la durée officielle de la campagne.

Par ailleurs, l’institution électorale assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir un scrutin transparent et apaisé. Elle appelle les électeurs des zones concernées au respect des règles électorales et au civisme.

