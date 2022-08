Législatives de 2023: Joseph Djogbénou prend contact avec la base UP à Bantè

Après avoir lancé les jalons de la mise en commun du parti union progressiste (UP) avec le parti du renouveau démocratique, le professeur Joseph Djogbénou a entamé la revue de sa base politique afin d’évaluer ses forces et faiblesses et la dynamiser pour les législatives prochaines.

C’est la Commune de Bantè, fief légendaire de l’ancien ministre Komi Koutché et base arrière des violences électorales de 2019, que le président du parti union progressiste a choisi pour son premier contact politique avec la base UP.

Le palais du roi de Bantè est le premier point de chute de la délégation présidée par le professeur Joseph Djogbénou. L’ancien président de la cour constitutionnelle et sa suite ont été reçus par le roi, sa cour et les dignitaires du palais royal. La délégation a été introduite au palais par l’honorable Edmond Agoua, coordonnateur départemental de l’UP.

Au palais royal, le président du parti union progressiste, le professeur Joseph Djogbénou a évoqué avec le souverain, des questions liées à la promotion de l’unité et de la paix dans la Commune de Bantè. La vision de développement de l’ensemble du pays pour en faire un Etat prospère a été exposé par l’hôte du roi de Bantè qui a insisté sur la nécessité de réconcilier les cœurs afin de bâtir la main dans la main, un Bénin qui va “se révéler à lui-même et au monde”.

Le roi a ensuite prié et imploré les mânes des ancêtres pour qu’ils accompagnent le président Patrice Talon et les membres de son gouvernement pour tout ce qu’ils font pour hisser le Bénin au concert des Nations.

C’est sous l’onction de cette bénédiction que le président Joseph Djogbénou a entamé sa prise de contact avec les différentes coordinations du parti Union Progressiste. Plusieurs coordinations ont été mises à jour à l’occasion pour se préparer à affronter les élections législatives prochaines.

Cette prise de contact avec les coordinations a permis au président Joseph Djogbénou d’évaluer leurs forces et faiblesses et de procéder à des renforcements en vue de la compétitions électorales qui s’annoncent. Le même exercice se poursuivra certainement les jours à venir dans d’autres communes.

Ayant pris les rênes du parti union progressiste après sa démission de la présidence de la cour constitutionnelle, les élections législatives du 08 Janvier 2023 seront le premier test pour l’universitaire devenu le président du plus grand bloc politique issu des réformes du système partisan conduit par le régime de la rupture.