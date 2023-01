Législatives de 2023 au Bénin: les recommandations de JB Elias pour un scrutin sans violence

Observateur sur le terrain du déroulement de la campagne électorale en vue des élections législatives prochaines, le président du front des organisations nationales de lutte contre la corruption, Jean-Baptiste Elias a fait des recommandations pour que le scrutin du dimanche prochain, se déroule dans la paix et sans violence.

Le lundi 2 Janvier 2023, le président du front des organisations de lutte contre la corruption (FONAC), Jean-Baptiste Elias a organisé une conférence de presse au cours de laquelle il a restitué les observations qu’il a faites sur le terrain en tant que superviseur du déroulement de la campagne électorale.

L’ancien résident de l’autorité nationale de lutte contre la corruption a profité de la tribune de cette conférence de presse pour faire des recommandations pour que les élections du dimanche prochain se déroule dans la paix et dans la cohésion nationale.

Le président Jean-Baptiste Elis a notamment recommandé aux uns et aux autres d’éviter la corruption, l’achat de conscience et de distribuer des bulletins et autres documents de propagande des partis politiques le 08 janvier 2023.

Il a également recommandé aux Béninois de préserver la paix et d’éviter le bourrage des urnes, la provocation, la violence et d’œuvrer pour la paix. Il a conseillé les responsables à divers niveaux de ne pas falsifier les documents électoraux.

Liste des pièces autorisées pour participer au vote

La commission électorale nationale autonome(CENA) a rendu public une liste de pièces dont les électeurs peuvent se munir pour justifier de leur identité dans les Centres de vote le dimanche 08 janvier 2023 dans le cadre des élections législatives.

Il s’agit de la Carte nationale d’identité en cours de validité ou non ; la Carte d’identité biométrique ; le Passeport en cours de validité ou non ; le Permis de conduire ; la Carte d’identité professionnelle, le Livret de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire ; le Certificat du Numéro personnel d’identification/fiD ; le Certificat d’identification personnelle en cours de validité ou non ; la Carte d’Etudiant ; la Carte d’identité scolaire ou la Carte de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI).

Comment consulter son centre de vote en ligne…

L’agence national de l’identification des personnes (ANIP) permet aux électeurs de connaitre leur poste de vote depuis leur domicile grâce à leur téléphone portable. La procédure est simple et se fait en ligne sur la plateforme lei.anip.bj sur téléphone Android ou *139*7* le numéro personnel d’identification personnelle# , sur téléphone ordinaire.

Pour consulter son centre de vote et son poste de vote sur cette plateforme, l’électeur doit disposer de son numéro d’identification personnel obtenu à partir du RAVIP. Une fois sur le site : lei.anip.bj , il saisiy son numéro d’identification personnel (NPI). Enfin, il cliquer sur Rechercher pour obtenir les informations souhaitées. A noter que les personnes ne connaissant pas leur Numéro d’identification personnelle (NPI), peuvent l’obtenir gratuitement en ligne sur le www.eservices.anip.bj .