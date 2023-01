Législatives 2023: une mission d’observation de la cedeao au Bénin

Une délégation de la mission d’observation de la Commission économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) séjourne depuis quelques jours au Bénin dans le cadre des élections législatives de ce dimanche 8 Janvier 2023.

Conduite par Raimundo Perreira, ancien président de la République de la Guinée-Bissau, une délégation de la mission d’observation de la Commission économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) est au Bénin pour s’enquérir des conditions d’organisation des élections législatives de ce dimanche 8 Janvier 2023.

Vendredi 6 janvier 2023, la délégation a été reçue par le président de la cour constitutionnelle, Razaki Amouda Issifou. Conduite par Raimundo Perreira, ancien président de la République de la Guinée-Bissau, la délégation est allée s’enquérir entre autres sur le rôle de la Cour constitutionnelle dans l’organisation des élections de ce dimanche.

Selon le point fait par Amadou Diongue, Représentant résident de la Cedeao au Bénin, les échanges ont permis à la délégation de comprendre le rôle que joue la Cour constitutionnelle dans l’organisation d’une élection.

« Cette visite est d’abord une visite de courtoisie. La Cour constitutionnelle est un organe très important dans l’organisation des élections dans tous les pays et en particulier au Bénin. Nous sommes venus pour une visite de courtoisie mais également pour voir quel est le rôle de la Cour constitutionnelle dans l’organisation des élections. Dans une élection, il y a la préparation, la tenue et la proclamation des résultats. A chacune de ses étapes, la Cour constitutionnelle a un rôle à jouer. Donc le président, chef de la mission, le président de la commission est venu s’enquérir de ces rôles-là. Nous avons été édifiés sur ce rôle par le président de la Cour constitutionnelle, qui nous a parlé de beaucoup d’aspect notamment la façon dont la Cour constitutionnelle va observer les élections comme nous« , a-t-il confié.

Après la cour constitutionnelle, la mission d’observation de la Commission économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a été reçue par le médiateur de la République dans la matinée du samedi 7 janvier.

La mission d’observation a expliqué au Mediateur de la République sa mission d’assistance électorale en cas d’organisation d’élections dans ses États membres. Une disposition qui s’inscrit dans le Protocole additionnel de la Cedeao sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001 et dans la décision de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement relative au déploiement en temps opportun de missions d’observation préélectorale dans les Etats membres.

A noter que la délégation de la mission d’observation de la Commission économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao)est composée de 40 membres qui seront sur le terrain our observer le déroulement du scrutin.