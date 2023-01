Législatives 2023: transportée de la 9e circonscription, Christelle Houndonougbo tombe dans la 16e

Christelle Sègbèya Dossi Houndonougbo n’est pas sur la liste des candidats élus à l’issue des élections du 08 janvier 2023. Positionnée dans la 16e circonscription électorale, sur la liste de l’UP le Renouveau, l’ancienne Directrice du Centre des Œuvres Universitaire et Sociales de l’UAC a raté son ticket pour la 9e législature.

Directrice de l’Administration de l’UP le Renouveau, militante très active et prototype d’une femme leader et engagée, Christelle Sègbèya Dossi Houndonougbo aurait voulu être élue députée avec le siège exclusivement réservé à la femme dans la 16e. Mais les électeurs et électrices de cette circonscription électorale en ont décidé autrement.

Comme pour les législatives d’avril 2019 dans la 9e circonscription électorale, Christelle Sègbèya Dossi Houndonougbo échoue une fois encore, mais elle n’est pas ébranlée. « La victoire d’équipe est la plus importante et la plus engageante. Nous avons gagné, devrons nous dire! Quant aux questions individuelles, elles seront gérées avec sérénité », a-t-elle indiqué dans son message de remerciement à l’endroit des militants.

Christelle Sègbèya Dossi Houndonougbo défendait les couleurs de l’UP le Renouveau où le parti d’opposition Les Démocrates a réalisé un résultat surprenant. Même Orden Alladatin dit avoir été « un peu surpris » par le score du parti dirigé par Eric Houndété. Avec 24 706 voix, le parti « Les Démocrates » a obtenu 3 sièges (dont celui réservé aux femmes) dans la 16e. L’UP le Renouveau s’est retrouvé avec 1 siège attribué à Joseph Djogbénou, 1er titulaire. Le Bloc Républicain (BR) a pu également s’en sortir avec 1 siège.