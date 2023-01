Législatives 2023: Moele-Bénin interroge ses militants après le verdict de la Céna

Selon les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale autonome (Céna), le Mouvement des Élites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin) n’a pas obtenu les 10%, donc non qualifié. Analysant ce score, le président du parti, Jacques Ayadji interroge les militants.

Moele-Bénin n’a pas remporté les élections législatives, mais son président estime que le combat valait la peine. Pour Jacques Ayadji, il s’agit d’une expérience. « Chers camarades, cette compétition électorale fut un parcours du combattant mais nous l’avons fait et je m’en réjouis personnellement. Je m’en réjouis car c’est une expérience : expérience des Hommes et expérience des choses« , a-t-il déclaré.

Le président de Moele-Bénin a rappelé aux militants que les leçons à tirer de cette expérience sont importantes. A cet effet, trois questions lui viennent à l’esprit.

« Qu’avons-nous fait de notre mobilisation en interne? »

Sur cette préoccupation, Jacques Ayadji estime que les échanges tenus dans les différents espaces de discussions du parti sont édifiants, mais il « laisse chacun répondre à cette question selon sa conscience ».

« Qu’avons-nous fait au nom du parti sur le terrain ? »

Pour le président de Moele-Bénin, c’est le moment d’évaluer les actions des uns et des autres pour l’enracinement et l’encrage du parti. De cette évaluation, il retient que ses compagnons ont certainement donné le meilleur d’eux-mêmes, mais les vieilles habitudes électorales ont la peau dure.

« Les vieilles habitudes électorales, caractéristiques d’une classe politique qui n’a d’ambition et de convictions que pour elle-même au détriment du peuple, vieilles habitudes disais-je, ont eu raison de vos efforts de jeunes engagés politiques accrochés à la vérité et aux valeurs et déterminés à leur ancrage au sein du peuple », a-t-il déploré.

Quelle image nous renvoie notre peuple ?

Dans l’analyse du scrutin du dimanche 08 janvier, Jacques Ayadji s’est également intéressé aux éléments qui fondent le choix des électeurs béninois. En conclusion, il y a voir de l’émotion et de la vente aux enchères. « Il demeure donc un peuple plus émotif qu’analyste et ce comportement n’est pas de nature à faire une bonne lecture et une bonne appréciation des projets de législature ou même de mandature », a-t-il indiqué.

Face à cette posture des électeurs, Jacques Ayadji rappelle à ses camarades, qu’il y a « encore du pain sur la planche d’autant que la plupart des leaders politiques ne sont pas prêts à rompre avec ces pratiques qui infantilisent et avilissent le peuple en même temps qu’elles compromettent le développement où l’Homme a une place de choix ».

Pour rappel, Moele-Bénin est classé 5e à l’issue des élections, avec 2,28% des suffrages exprimés. Jacques Ayadji a remercié ces 56 507 électeurs qui ont porté leur choix sur Moele-Bénin.