Législatives 2023: Moele-Bénin en séminaire d’évaluation le Samedi 13 Mais dans le Zou

Les responsables et militants du parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin) ont choisi le département du Zou pour tenir un séminaire d’évaluation de leur participation aux élections législatives du 08 janvier 2023.

Le parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin) a participé aux élections législatives du 8 janvier 2023. Une participation mitigée qui fera l’objet d’une évaluation samedi prochain.

Cet atelier d’évaluation va permettre aux responsables et aux militants du parti d’échanger sur les causes de leur faible performance à ces élections. Il importe de rappeler que Jacques Ayadji et ses camarades politiques n’ont pu obtenir un représentant au sein de l’Assemblée nationale, neuvième législature.

Le séminaire d’évaluation du samedi prochain, permettra au parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin) de tirer les leçons de l’échec des législatives passées afin de rebondir pour des défis futurs. Le séminaire d’évaluation du weekend prochain permettra également aux responsables du parti de préparer le deuxième congrès ordinaire prévu en juillet 2023.