Législatives 2023: la Cena rassure les agents électoraux de la poursuite de leur payement

Lancé depuis le 2 Février 2023, le payement des agents électoraux se poursuit. A travers un message ce mercredi 15 février, la commission électorale nationale autonome (CENA) rassure ceux qui sont en attente de payement qu’ils percevront ce qui leur revient de droit.

La commission électorale nationale autonome (CENA) rassure les agents qui l’ont accompagné dans ses différents démembrements lors des élections législatives du dimanche 8 Janvier dernier qu’ils percevront leur émolument. L’opération de payement de ces agents a démarré depuis le 2 février dernier. Mais à la date d’aujourd’hui tous n’ont pas été encore payé. Pour calmer les impatiences, l’institution à travers un message rendu public ce mercredi rassure que tout le monde sera payé.

A croire l’institution chargée de l’organisation des élections en République du Bénin, les transferts des rémunérations se poursuivent dans le strict respect des textes de la République. « Mesdames et messieurs les agents électoraux, les transferts de vos rémunérations se poursuivent et nous vous rassurons que tout le monde sera payé. La gestion des fonds publics requiert des formalités administratives que nous attelons à respecter scrupuleusement « , a confié l’institution.

Innovation dans le mode payement …

Le démarrage du payement des agents électoraux a accusé un peu de retard. Selon la commission électorale nationale autonome (CENA), ce retard est liée au nouveau mode de payement. « Il y a lieu de vous expliquer que des innovations en vue de l’amélioration du système de paiement sont la cause du temps mis à vous remplir de vos droits » avait justifié il y a quelques jours la CENA.

Selon les responsables de l’institution, la CENA depuis quelques temps et pour des raisons d’efficacité et d’efficience a opté pour les paiements par mobile money et cela nécessite un peu plus « d’attention et de temps pour s’assurer de la qualité du travail effectué à la base, en vue des paiements et d’éviter les doublons, les paiements indus et les oublis » . C’est ce nouveau système qui fait que tous les agents ne sont pas encore payés alors que le payement a démarré depuis le 2 Février.