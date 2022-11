Législatives 2023 au Bénin: voici le positionnement des partis sur le bulletin unique

La Commission électorale nationale autonome (Céna) a procédé au tirage au sort des logos des partis politiques sur le bulletin unique des législatives de janvier 2023.

En présence des représentants de partis politiques qualifiés pour les élections législatives prochaines, la Céna a effectué le tirage au sort des logos pour le positionnement sur le bulletin unique. Sur l’image issue du tirage, Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin), Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) et le parti « Les Démocrates » se suivent sur la première ligne et en horizontal. Sur la deuxième ligne, on retrouve l’UP le Renouveau et l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn).

Toujours en horizontal, sur la dernière ligne, le Mouvement populaire pour la libération (Mpl) et le Bloc Républicain (BR) ferment la marche. Dans l’ordre, on a donc en récapitulatif : Moele-Bénin, Fcbe, « Les démocrates », UP Le renouveau, Udbn, Mpl et le Bloc républicain (BR).