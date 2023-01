Législatives 2023 au Bénin: Sèdami Mèdégan Fagla réagit après le verdict de la Cour

Sèdami Mèdégan Fagla, candidate non élue du parti UP le Renouveau, a réagi aux résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle. Lesdits résultats ont confirmé que son parti n’a obtenu qu’un seul député dans la 15e circonscription électorale où elle est positionnée.

Les résultats définitifs de la Cour confirme le non renouvellement du mandat parlementaire de Sèdami Mèdégan Fagla. « Dans la 15ème circonscription électorale (du 01er au 06ème arrondissement de Cotonou), où j’ ai eu l’honneur d’être candidate pour défendre les couleurs de mon parti dans cette compétition électorale des plus passionnantes, les électeurs nous ont accordé un siège sur quatre », a-t-elle rappelé.

Selon la députée de législature finissante, « l’Union Progressiste le Renouveau prend acte des différents choix et pour ma part ». « Un nouveau mandat ne m’a pas été accordé. J’accueille la décision des électeurs avec responsabilité« , a-t-elle ajouté.

L’honorable Fagla a félicité les nouveaux élus et remercié ceux qui se sont investis à ses côtés pendant cette bataille. Elle reste également reconnaissante envers les électeurs, militants et militantes du parti. Pour finir elle a invité l’UP le Renouveau à « analyser et décrypter les choix faits et d’en tirer les enseignements nécessaires ».