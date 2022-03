Législatives 2023 au Bénin: Richard Boni Ouorou invite l’opposition au boycott

« Il est un acte de folie que de penser à une élection dans un contexte de dictature, comme il est totalement absurde de solliciter la générosité des factions politiques ( les deux formations politiques siamoises – le BR et l’UP) d’un ordre despotique pour prétendre prendre part à une élection dans un contexte de déni de l’Etat de droit, de restriction des libertés, de main mise sur tout le fichier électoral et sur toutes les institutions dédiées à la préparation, à l’organisation, à la proclamation des résultats desdites élections », a toujours clamé cet ex-soutien du Chef de l’Etat dont la formation politique, Restaurer l’Espoir ne compte pas participer aux législatives de 2023.

Pour Richard Boni Ouorou, ce qui serait plus judicieux pour l’opposition est de s’abstenir de participer à cette élection afin de permettre au président Patrice Talon de renvoyer encore sa liste à l’Assemblée nationale pour que l’opinion nationale et internationale voit carrément que nous nous sommes déclarés dans une dictature.

