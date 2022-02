Bénin – Législatives 2023: Candide Azannaï et son parti toujours dans le boycott

La résistance au régime de la rupture abordera une fois de plus les législatives à venir dans la division. Au moment où une partie de la résistance notamment les démocrates font feu de tout bois pour être de la partie, Candide Azannaï et son parti Restaurer l’Espoir ne comptent pas participer à cette compétition électorale.

Les élections législatives de 2023 se feront sans le parti Restaurer l’Espoir de l’ancien ministre Candide Azannaï. C’est l’une des choses que l’on peut retenir du discours du président du parti lors de la cérémonie de présentation de vœux organisée par les responsables des cellules de base.

Evoquant en effet dans son discours ce qui divise son parti politique avec le reste de la résistance notamment le parti « Les démocrates », Candide Azannaï a fait savoir que dans les conditions d’une lutte de résistance contre une dictature, il fallait immédiatement taire les ambitions personnelles.

Mais il lui semble qu’au sein de la résistance, il y a des formations politiques qui ont des agendas secrets en dehors de ce qui est retenu au sein de la résistance. Parlant d’agenda, Candide Azannaï voulait sans doute évoquer la volonté affichée de certaines formations politiques de participer aux élections.

« Combien de fois n’ai- je pas insisté sur la nécessité pour les uns et les autres de mettre entre parenthèses leurs égos et leurs logos jusqu’à la reculade ou à la chute du pouvoir dictatoriale dit de la rupture ?« , a affirmé Candide Azannaï en faisant allusion à ses amis de la résistance.

Contrairement au parti Restaurer l’Espoir qui s’est imposé comme ligne directrice de ne jamais participé à une élection sous un régime dictatorial, plusieurs forces politiques membres de la résistance ont toujours faire des démarches dans le sens de la participation à ces élections.

« Chacun devra tirer leçon de la réalité. J’insiste et je persiste qu’on ne candidate pas contre un dictateur; on le fait reculer ou on le dégage. C’est une vérité sans laquelle certains continueront de croire que c’est le dictateur qui est fort, invulnérable et donc invincible. « , a insisté Candide Azannaï pour marquer à nouveau son opposition à participer à une compétition électorale organisée par le régime qu’il qualifie de dictatorial.

Ainsi dit, Candide Azannaï ne compte pas non plus engager sa formation politique dans l’aventure électorale de 2023. Le parti Restaurer l’Espoir ne sera donc pas en lice pour les législatives de 2023.

Boycott des législatives 2023, une option salutaire ou une erreur politique ?

Alors que certains partis politiques de l’opposition réclament le droit de participer aux élections, le président du parti Restaurer l’Espoir prône la politique de la chaise vide. C’est du moins ce que l’on peut retenir de ses discours sur la participations de l’opposition aux élections.

La politique de boycott, de la chaise vide souhaitée par Candide Azannaï n’est-elle pas une erreur politique qui arrange plutôt le pouvoir ? En effet, ce qui a été de tout temps reproché au pouvoir en place est d’user de toutes les manœuvres pour empêcher l’opposition de compétir.

En faisant l’option de boycott, l’opposition n’est-elle pas entrain de jouer le jeu du pouvoir? En tout cas, l’option prônée par Candide Azannaï présente certainement des insuffisances et l’opposition de façon générale gagnerait à se revoir et définir des stratégies plus pertinentes car leur ligne directrice actuelle ne présente aucune visibilité pour l’observateur politique.