Législatives 2023 au Bénin: l’UDBN et les démocrates non partants, la NFN en sursis

Ils sont les désormais connus, les partis politiques qui sont dans le starting-block pour les élections législatives du 08 janvier 2023.

La commission électorale nationale autonome vient de valider les dossiers de candidatures reconnus aptes pour les élections législatives prochaines. Sur les huit (08) dossiers de candidatures de partis politiques enregistrés le 02 novembre dernier, finalement cinq partis sont retenus pour compétir. Il s’agit du parti Bloc Républicain, du parti union progressiste, le renouveau, le parti mouvement populaire de libération, le parti force cauris pour un Bénin émergent et Moele-Bénin.

La Nouvelle Force Nationale défend son dossier devant la Cour…

Le parti nouvelle force nationale d’Apollinaire Avognon avait saisi la cour suite aux observations faites par la commission électorale nationale autonome sur son dossier. La décision des conseillers de la cour constitutionnelle est toujours attendue.

L’audience ouverte ce mercredi matin dans les locaux de la haute juridiction suit toujours son cours lorsque, du côté de la commission électorale nationale autonome, les dossiers jugés aptes par l’institution en charge de l’organisation des élections furent rendus publics. Le parti la nouvelle force nationale reste donc suspendue à la décision de la cour.

L’UDBN et Les démocrates out…

Malgré leur présence dans la soirée du mardi 15 Novembre 2022 dans les locaux de la commission électorale nationale autonome pour corriger leur dossier de candidature, le parti union démocratique pour un Bénin nouveau de Claudine Prudencio et les démocrates n’ont pas pu tirer leur épingle du jeu.

Ces deux formations politiques, dont l’un de l’opposition et l’autre du cercle du pouvoir, assisteront les compétitions à la touche. Les démocrates n’ont pas pu obtenir les quitus fiscaux de tous leurs candidats. La direction générale des impôts a exigé de cette formation politique un montant de plus d’un milliard et demie d’impôts.

Les négociations ouvertes le 10 Novembre dernier avec les services des impôts et qui a duré jusqu’à la soirée du mardi 15 novembre n’ont pas parmi aux responsables de cette formation politique de l’opposition de fléchir la détermination du directeur général des impôts qui n’entend faire aucune concession.

L’union démocratique pour un Bénin nouveau qui a rompu les amarres avec le parti bloc républicain à quelques mois des élections législatives prochaines pour se donner une chance d’être au parlement, n’a pas pu présenter un dossier exempt de reproche. Comme en 2019, le parti aura tenté sa chance, mais sans succès.