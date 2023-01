Législatives 2023 au Bénin: le parti LD dépose un recours à la Cour constitutionnelle

Le parti Les Démocrates (LD) a contesté les résultats provisoires des législatives de 2023, proclamés par la Céna et confirmés et par la suite par la Cour constitutionnelle. De sources concordantes, les responsables du parti ont matérialisé cette contestation à travers un recours déposé à la Cour constitutionnelle ce jeudi 19 janvier 2023.

Le parti Les Démocrates demande à la Commission électorale nationale autonome (Céna) de lui communiquer les résultats compilés au niveau des 546 arrondissements. C’est en substance le contenu de la requête déposée au secrétariat de la haute juridiction, compétente en matière de contentieux électoral.

Parti d’opposition, LD est sorti troisième des élections avec 24% des suffrages exprimés et 28 sièges sur les 109. Mais il n’est pas satisfait. Selon les responsables du parti, LD mérite mieux. Pour Éric Houndété et Cie, le score attribué à leur formation politique par la Céna et la Cour ne seraient pas en phase avec la réalité.

Dans un entretien accordé à la radio nationale au lendemain des résultats de la Cour constitutionnelle, le porte-parole des Démocrates a confié qu’ils s’apprêtaient à introduire des recours concernant plusieurs circonscriptions, notemment la 6e et la 9e.