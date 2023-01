Législatives 2023 au Bénin: l’appel de l’église catholique aux populations

Le dimanche 8 Janvier, les béninois seront aux urnes pour élire les 109 députés qui vont les représenter au cours de la prochaine législature. Dans le cadre de ces élections, les évêques du Bénin lors de leur session ordinaire se sont prononcés sur ces élections et ont lancé un appel aux populations.

A la faveur de la 68è session plénière ordinaire qui s’est tenue du 3 au 5 Janvier, la conférence épiscopale du Bénin (CEB) s’est intéressée aux élections législatives qui auront lieu le dimanche 8 Janvier 2023. Dans le communiqué ayant sanctionné cette assise, les évêques du Bénin ont réitéré leur appel pour un processus électoral transparent, inclusif, démocratique et pacifique.

A l’endroit des populations, la conférence épiscopale du Bénin exhorte vivement toutes les filles et fils du Bénin quel que soit leur bord ou leur appartenance politique à œuvrer en faveur de la réconciliation, de la justice, de la paix et de l’unité nationale en mettant l’intérêt général et l’amour du pays au dessus de tout intérêt particulier.

Selon le communiqué ayant sanctionné la session plénière ordinaire consulté par BENINWEBTV, les évêques du Bénin invitent tous les chrétiens catholiques ainsi que les femmes et les hommes de bonne volonté à jeûner et à prier pour le bon déroulement du scrutin du dimanche 8 Janvier 2023.

Sept partis politiques à la conquête de 109 sièges

Sept formations politiques sont sur le terrain et battent campagne en vue des élections législatives du 8 Janvier prochain. Il s’agit de partis UP-R, le BR, Les Démocrates, la FCBE, le MPL, Moele-Bénin et l’UDBN.

Ces listes vont à la conquête de 109 sièges au lieu de 81 que constitue la législature finissante. Les élections législatives de 2023 est une élection de transition en ce sens qu’elle va déboucher sur l’alignement des élections à partir de 2026.

C’est un enjeu majeur pour tous les partis politiques notamment pour l’opposition, car de ces élections dépendra la candidature pour l’élection présidentielle de 2026. Les réformes du système partisan ont en effet introduit le principe du parrainage. Il faut donc pour les partis politiques d’avoir des élus pour être sûr de pouvoir faire parrainer son candidat à l’élection présidentielle. L’exemple de 2021 où l’opposition a été bottée à la touche est bien illustratif de l’importance des élections du dimanche prochain.