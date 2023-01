Législatives 2023 au Bénin: la proposition du MPL pour réduire le chômage

Le chômage est l’un des maux qui minent la jeunesse béninoise. Malgré les nombreuses politiques mises en œuvre par les gouvernements qui se sont succédés, le phénomène persiste et prend de l’ampleur. Mais cette fois-ci, le Mouvement Populaire de Libération (MPL) a trouvé une piste de solution qui prendra corps si le parti remporte les législatives de janvier 2023 avec la majorité des sièges.

Pour la réduction du chômage au Bénin, le MPL propose un projet de loi portant allocation au chômage. Mais il ne s’agira pas seulement de voter la loi et de la ranger au placard comme on a l’habitude de le voir. Le parti dirigé par Expérience Tèbè va également plaider pour la mise en place d’un mécanisme de contrôle et de suivi de recherche d’emplois.

Inscrit dans une démarche de primer les efforts des uns et des autres, le MPL, à travers l’allocation au chômage, compte cibler les jeunes qui se montrent actif sur le marché de l’emploi malgré les difficultés. C’est pourquoi, les premiers bénéficiaires de cette allocation seront des jeunes inscrits à l’Agence Nationale pour l’emploi (ANPE).

Bien-entendu, toutes ces belles propositions contenues dans le projet législatif du MPL, seront effectives à condition que le parti obtienne une majorité écrasante à la 9e législature.