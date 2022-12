Législatives 2023 au Bénin: la « loupe électorale » pour la transparence des résultats

L’association des Blogueurs du Bénin (AB-Bénin) a mis en place une application numérique pour favoriser la transparence des élections législatives prochaines avec l’implication des citoyens.

« La loupe électorale »; c’est la nouvelle application numérique mise en place par l »association des Blogueurs du Bénin (AB-Bénin). La présentation de cette application aux partis politiques et aux organisations de la société civile a eu lieu le Vendredi 16 décembre 2022 au siège de l’Ong Changement Social Bénin à Womey, dans la Commune d’Abomey calavi.

La « loupe électorale » vise à accroitre la transparence des élections à travers l’implication des citoyens dans le suivi du processus électoral. Cette application a été initiée pour réduire les contestations liées souvent aux résultats issus des urnes.

» La loupe électorale vise à améliorer les dossiers de candidature ensuite à encourager l’engagement citoyen à partager les résultats sortis des urnes et affichés dans les bureaux de vote sur la plateforme afin que l’opinion nationale puisse avoir une vue globale des suffrages exprimés sur le plan national« , a indiqué Olivier Assinou, le SG de l’AB-Bénin.

Selon ses dires, « la loupe électorale » « un outil témoin pour montrer au public la qualité et la crédibilité du travail abattu par les institutions en charge de l’organisation des élections et de la proclamation des résultats« .

Ainsi, la loupe électorale vise à amener les citoyens à contribuer à la transparence et à la sécurisation de leurs votes en collectant et en envoyant sur la plateforme les résultats sortis des urnes et publiés dans les centres de vote. Pour que les citoyens comprennent le fonctionnement de cet outil, il a été présenté aux partis politiques et aux organisations de la société civile afin qu’il implémentent au niveau des électeurs.

« En définitif ce que nous voulons, c’est que le jour des élections, les citoyens qui assistent aux dépouillements dans les bureaux de vote, aient le réflexe d’aller sur la plateforme et de renseigner les chiffres qui sont sortis des urnes sur cette plateforme et d’ajouter l’image de la feuille de dépouillement qui est affichée dans le bureau de vote« , a fait savoir Olivier Assinou