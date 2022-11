Législatives 2023 au Bénin: Joseph Djogbénou redoute la fraude et invite à la vigilance

Ce dimanche 13 novembre 2022, le président de l’UP le Renouveau, Joseph Djogbénou s’est adressé aux militants et militantes du parti. A travers une lettre, il a évoqué plusieurs sujets, dont la sécurisation du scrutin du 08 janvier 2023.

Joseph Djogbénou anticipe sur les éventuelles fraudes ou manœuvres qui pourraient entraver la sincérité et la sécurité du scrutin de janvier 2023. Pour justifier ses craintes, le président de l’UP le Renouveau a fait savoir que la question de la sécurisation du scrutin se pose « à un moment où les esprits nouveaux d’honnêteté dans la compétition politique n’ont pas encore habité tous les corps anciens, et où les pratiques anciennes offrent encore une résilience intolérable préoccupe, légitimement de nombreux citoyens. Partout, les plaintes remontent à maints égards ».

Mais la meilleure assurance en faveur de la sécurité et de la sincérité du scrutin est la présence massive, ponctuelle et continue de l’électeur à son poste de vote. La participation élevée est la garantie essentielle de sécurité du scrutin. Si la présence est dissuasive, l’absence est nuisible. Joseph Djogbénou

L’ancien président de la Cour constitutionnelle invite les membres de son parti à se « mettre en mouvement vers l’électeur, avec humilité et détermination, sans faste ni excès, sans prétention ni mépris, sans injure en réponse ni en attaque, avec pour seul objectif de le déterminer encore plus aujourd’hui qu’hier, à se préparer et se mobiliser pour effectuer le meilleur choix politique qui vaille pour lui même et pour la Nation ».