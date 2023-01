Législatives 2023 au Bénin: « Il y a des tentatives de fraudes », Paul Hounkpè après son vote

Ce dimanche 08 janvier 2023, le Chef de file de l’opposition a voté au centre Epp Hangnanmè, poste 2 à Lobogo. Après l’opération de vote, Paul Hounkpè, Secrétaire exécutif national de la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) s’est exprimé sur le déroulement du scrutin. Il a profité pour dénoncer des tentatives de fraudes.

Dans l’ensemble, Paul Hounkpè est satisfait du déroulement du vote pour le compte des législatives, mais il est un peu préoccupé par certaines informations qui lui sont parvenues. « L’organisation n’est pas mal et nous pouvons féliciter le président de la Céna et tous les membres de l’institution, le Directeur général des élections (Dge) et tout le reste. Toutefois, les informations qui nous parviennent ne sont pas des moindres », a-t-il dit.

Selon le premier responsable de l’opposition, « il y a des tentatives de fraudes ». « Des électeurs sont renvoyés au niveau de certains bureaux de vote parceque leurs pièces selon les agents seraient périmés alors même que la Céna autorise les anciennes cartes d’électeurs », a-t-il confié. Paul Hounkpè demande la correction de cette irrégularité « pour permettre au peuple d’exprimer son choix ».