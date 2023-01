Législatives 2023 au Bénin: Boni Yayi en campagne pour le parti Les Démocrates

L’ancien président Boni Yayi s’implique dans la campagne électorale en vue des législatives du 08 janvier 2023. L’ex-locataire de la Marina est entré dans la danse aux côtés du parti Les Démocrates, dont il est le président d’honneur.

Après quelques jours de discrétion, Boni Yayi s’affiche désormais aux côtés des démocrates, en pleine campagne électorale. Ce mardi 03 janvier 2023, l’ancien président a été aperçu à Kétou et Idigni, drainant, comme à son habitude, une foule qui semble être acquise à sa cause.

Après les étapes de Kétou et d’Idigni, le président d’honneur des démocrates, est annoncé à Pobè et dans plusieurs autre localités du pays. Avant sa descente officielle sur le terrain, Boni Yayi avait profité de toutes les occasions pour exprimer et afficher son soutien au parti dirigé par Éric Houndété.

Tiraillé entre Les Démocrates (LD) et la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), Boni Yayi n’a pas hésité à faire son choix. « Je suis véritablement démocrate. En tout cas, je voterai démocrate le 08 janvier 2023 », a-t-il martelé face aux femmes du parti Les Démocrates qui étaient venues lui présenter leurs vœux de nouvel an.

Boni Yayi à la rencontre des militants du parti Les Démocrates