Législatives 2023 au Bénin: avec 29%, le BR pense avoir un ancrage national

Le Bloc Républicain a fait le point de sa participation aux élections législatives de janvier 2023. Le parti estime que ses résultats confirment son ancrage national.

29,23% des suffrages exprimés et 28 sièges enlevés sur 109. C’est le score qui permet à Abdoulaye Bio Tchané et les siens de dire que le Bloc Républicain (BR) a un ancrage national. « Les résultats de ce scrutin confirment l’ancrage national du Bloc Républicain », a indiqué le Secrétaire Général National.

Dans l’analyse des chiffres communiqués par les instances compétentes, le Bloc Républicain reconnaît n’avoir pas pu lever de sièges dans toutes les circonscriptions. Et comme pour se consoler, il évoque des « scores honorables » réalisés dans ces circonscriptions.

« Sur les 24 circonscriptions électorales, le BR a obtenu des sièges dans 21 et même dans les trois autres circonscriptions où nous n’avons pas eu de sièges, le BR a obtenu des scores honorables variant de 16% à 25% des votes », a déclaré Abdoulaye Bio Tchané.

Des résultats décevant par endroit

Le Bloc Républicain constate qu’il n’a pas été à la hauteur dans certaines circonscriptions, nonobstant ses percées dans plusieurs localités. Dans la 3e circonscription, la 13e, la 14e et la 22e, le BR est venu en tête avec la majorité des votes. Par contre, ses résultats ont été décevant dans la 6e, la 8e, la 12e et la 19e.

Pendant que le BR se félicite d’un ancrage national avec 29,23% et 28 sièges, l’UP le Renouveau, le second bloc de la mouvance porte le flambeau avec 37% et 53 sièges sur les 109 au total.