Législatives 2023 au Bénin: après son vote, Paul Hounkpè déplore le renvoi de certains électeurs

Le secrétaire exécutif national du parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) et chef de file de l’opposition, Paul Hounkpè a accompli son devoir civique à l’EPP Hangnamè, poste 2 A Lobogo dans la 18è circonscription électorale. Il a déploré le déboire de certains électeurs renvoyés par les agents électoraux.

L’ancien ministre Paul Hounkpè a déjà accompli son devoir civique. C’est l’EPP Hangnamè, poste 2 A Lobogo dans la 18è circonscription électorale que le secrétaire exécutif national du parti force cauris pour un Bénin émergent a choisi accomplir son devoir de citoyen.

Après l’isoloir, le chef de fil de l’opposition a confié son impression général sur le déroulement du scrutin. « J’en appelle à des comportements de paix. Une note de satisfaction, la Céna a fait de son mieux. L’organisation n’est pas mal et nous pouvons féliciter le président de la Céna et tous les membres de l’institution, le Directeur général des élections (Dge) et tout le reste« , a confié Paul Hounkpè.

Des choses à déplorer tout de même…

Le numéro un du parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a tout de même déploré certaines situations. D’abord des tentatives de fraude. « Les informations qui nous parviennent ne sont pas des moindres. Il y a des tentatives de fraudes. Des électeurs sont renvoyés au niveau de certains bureaux de vote parceque leurs pièces, selon les agents, seraient périmés alors même que la Céna autorise les anciennes cartes d’électeurs« , a déploré l’acteur politique candidat dans la 18è circonscription électorale.

Il invite la commission électorale nationale autonome à se pencher rapidement sur cette situation pour permettre aux électeurs qui ont fait le déplacement de pouvoir accomplir leur devoir civique.

« Il faut rapidement corriger cela pour permettre au peuple d’exprimer son choix”, a déclaré Paul Hounkpè selon des propos rapportés par « Les4Vérités ». L’opposant n’a pas manqué de féliciter la police républicaine qui jusque-là a assuré sa mission.