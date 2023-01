Législatives 2023 au Bénin: 5 ministres de Patrice Talon élus députés

A l’issue des élections législatives du 8 Janvier 2023, 5 ministres du gouvernement du président Patrice Talon ont été élus députés. Ils étaient au départ 9 ministres candidats mais à l’arrivée, 5 ont pu avoir lka faveur des urnes.

Cinq ministres du gouvernement du président Patrice Talon auront à choisir entre poursuivre leur mission républicaine aux côtés du chef de l’Etat ou s’offrir un mandat parlementaire. C’est ce qu’il convient de retenir après la proclamation des résultats provisoires par la commission électorale nationale autonome.

Ils étaient au total 9 membres du gouvernement positionnés par les partis union progressiste le renouveau et le parti Bloc Républicain. A l’issue de la compétition électorale, les ministres du numérique et de la digitalisation, du sport, de la décentralisation et de la gouvernance locale, de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle n’ont pas pu valider leur ticket pour le parlement.

Liste des 5 ministres élus députés …

Séidou Adambi Samou: ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, membre du parti BR,

Abdoulaye Bio Tchané: ministre d’Etat chargé du plan et de la coordination de l’actions gouvernementale, membre du parti BR,

Jean-Michel Abimbola: ministre du tourisme, de la culture et des arts, membre du parti union progressiste le renouveau,

Salimane Karimou: ministre de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, membre du parti BR,

Hervé Hêhomey: ministre des infrastructures et des transports, membre du parti BR.

Ainsi, sur les 5 ministres du gouvernement du président Patrice Talon, 4 sont membres du parti Bloc Républicain. Seul le ministre Jean-Michel Abimbola est élu au sein du parti union progressiste le renouveau. Il faut préciser que le ministre Jean-Michel Abimbola était précédemment membre du parti Bloc Républicain. Mis sous sanction par les responsables du BR, il dépose sa démission quelques semaines avant les élections législatives et intègre le parti UP, le renouveau du professeur Joseph Djogbénou.