Législatives 2023 au Bénin: 03 différents logiciels pour traiter les résultats à la Céna

Le président de la la Commission électorale nationale autonome (Céna) a donné un bref aperçu sur les travaux en cours pour le traitement des données issues des urnes. Sacca Lafia a assuré que tout se passe dans la transparence afin d’aboutir à des résultats qui reflètent les chiffres des dépouillements.

A la Commission électorale nationale autonome (Céna), les agents de la salle informatique s’active pour libérer les résultats provisoires des élections législatives. Selon le président de l’institution, le coeur du dispositif est composé trois (03) logiciels différents.

« Les résultats seront analysés par trois logiciels différents. Un logiciel conçu par la Céna et deux (02) autres partenaires venus de l’extérieur », a confié Sacca Lafia au micro de l’ORTB. Selon le président de la Céna, chacun de ces logiciels doit traiter les mêmes résultats. « C’est pour nous assurer que tout est conforme à ce qui est venu du terrain », a-t-il expliqué.

En somme, il faut dire qu’il y a plusieurs niveaux de vérification des résultats à la Céna, et cela dénote, selon Sacca Lafia, de « la volonté de la Céna de faire un travail transparent, clair et sans tâche ». « Le chiffre que je vais sortir d’ici, c’est ça qui va rester dans la tête des uns et des autres, alors il faut qu’il soit le plus précis possible », a-t-il indiqué.