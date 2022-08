Législatives 2022 au Sénégal: la CENA emboîte le pas à la CEDEAO

Tout comme la mission d’observation dépêchée par la CEDEAO au Sénégal, la CENA sénégalaise a déclaré ce lundi, être globalement satisfaite du déroulement du scrutin électoral du 31 juillet 2022.

« Le scrutin s’est déroulé de façon globalement satisfaisante et dans une atmosphère calme et sereine », a déclaré la Commission électorale nationale autonome (CENA) ce lundi 1ier août 2022.

Cette structure permanente, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière qui contrôle et supervise l’ensemble des opérations électorales et référendaires a noté dans son communiqué, « que les forces de l’ordre, bien présentes, ont assuré une bonne couverture sécuritaire du scrutin».

« Tout en saluant le déroulement du vote dans le calme, la sérénité et la paix, la CENA souhaite que le dépouillement et le recensement des votes, ainsi que la publication des résultats se tiennent dans une ambiance de parfaite démocratie», indique le communiqué de la CENA.

Dans un communiqué dimanche soir, le chef de la mission d’observation électorale de la CEDEAO au Sénégal, a fait un premier bilan de terrain et s’est dit « satisfait » du déroulement des élections législatives dans le pays.

Tirant un premier bilan du déroulement des élections dans la mi-journée après les visites de terrain et un compte rendu de l’équipe d’observation à long terme de la CEDEAO, le chef de mission s’est dit globalement satisfait de la situation étant donné qu’aucun incident majeur n’a été signalé, a indiqué un communiqué de l’organisation sous-régionale.

Sur les 165 sièges en compétition, cent douze (112) sont pourvus au scrutin de liste majoritaire à raison d’un à sept sièges par circonscription, selon leur population. Les circonscriptions de la diaspora comportent entre un et trois sièges, pour un total fixé à quinze (15) sièges.