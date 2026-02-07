Leeds bat Nottingham Forest en Premier League (J25)

À Elland Road, Leeds United a lancé la 25e journée de Premier League de la meilleure des manières en dominant Nottingham Forest sur le score de 3-1. Une première période aboutie a permis aux hommes de la maison de prendre rapidement le contrôle et d’aborder la suite avec un avantage confortable, malgré une fin de match animée côté visiteurs.

À Elland Road, Leeds United a lancé la 25e journée de Premier League de la meilleure des manières en dominant Nottingham Forest sur le score de 3-1. Une première période aboutie a permis aux hommes de la maison de prendre rapidement le contrôle et d’aborder la suite avec un avantage confortable, malgré une fin de match animée côté visiteurs.

La rencontre débutait sur des intentions claires de la part de Leeds : à la 24e minute, Dominic Calvert-Lewin frôlait l’ouverture du score en voyant sa tête s’écraser sur la barre après une passe en retrait mettant la défense en difficulté. Deux minutes plus tard, Jayden Bogle concrétisait la pression locale en profitant d’un dégagement mal négocié pour tromper le gardien d’un tir ras de terre (26e). La domination se matérialisait encore à la 30e minute lorsque Noah Okafor, servi idéalement par James Justin, ajustait le petit filet d’une frappe chirurgicale.

Au retour des vestiaires, Leeds n’a pas laissé retomber l’intensité : très remuant, Calvert-Lewin se faisait justice lui-même en reprenant une passe subtile pour inscrire le troisième but dès la 49e minute. Nottingham Forest tentait par la suite de faire bouger les lignes mais butait sur un bloc bien compact et organisé. Ce n’est qu’en fin de match que les visiteurs obtiennent un sursaut d’orgueil, Lorenzo Lucca réduisant l’écart à la 86e minute d’une tête imparable, servi par Omari Hutchinson.

Publicité