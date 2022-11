League Cup: Manchester United dernier qualifié, les affiches des huitièmes dévoilées

Manchester United s’est imposé dans la douleur contre Aston Villa (4-2) ce jeudi soir, pour se qualifier en huitièmes de finale de la League Cup. Dans la foulée, le tirage au sort du prochain tour de la compétition a été effectué, accouchant de quelques belles affiches.

Ce jeudi soir, se disputait le troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise. Pour l’occasion, Manchester United recevait Aston Villa, dans une rencontre qui sonnait comme une revanche, après la défaite (3-1) subie par les Reds Devils contre cette même équipe le week-end dernier en championnat. Les protégés d’Erik Ten Hag ont souffert, mais se sont finalement qualifiés pour le prochain tour. Mené (1-2) à la 61è, les Mancuniens ont pu compter sur Marcus Rashford qui a égalisé (2-2, 67è) avant que Bruno Fernandez (78è) et Scott Mc Tominay (91è) ne valident le succès (4-2) des locaux.

Dans la foulée de la qualification de Manchester United, le tirage au sort des huitièmes de finale a d’ailleurs été réalisé. Et un énorme choc est au programme. En effet, Liverpool et Manchester City croiseront les crampons lors du prochain tour, pour une place en quart de finale. Pour le reste, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo défieront Burnley. De son côté, Southampton affrontera Lincoln City. A noter également l’autre opposition cent pour cent Premier League entre Newcastle United et Bournemouth.

Toutes les affiches des 8ès de finale de la League Cup

Wolverhampton vs Gillingham

Southampton vs Lincoln City

Blackburn Rovers vs Nottingham Forest

Newcastle United vs Bournemouth

Manchester City vs Liverpool

Manchester United vs Burnley

MK Dons vs Leicester City

Charlton Athletic vs Brighton & Hove Albion