League Cup: Manchester City dompte Chelsea, Arsenal et Tottenham éliminés, Liverpool a tremblé

Le troisième tour de la League Cup anglaise se poursuivait ce mercredi soir avec la victoire de Manchester City contre Chelsea (2-0). De son côté, Arsenal a été surpris par Brighton (1-3), pendant que Tottenham se faisait battre par Nottingham Forest (2-0). Liverpool s’est fait peur, mais s’est finalement imposé aux tirs au but contre Derby County (3-2).

La Coupe de la Ligue anglaise revenait ce mercredi soir, avec plusieurs duels cent pour cent Premier League. Le choc de la soirée opposait Manchester City et Chelsea à l’Etihad Stadium. Dans une rencontre à haute intensité, les Citizens ont fait parler leur maîtrise technique pour s’imposer sur le score de 2-0. Après un premier acte sans but, Riyad Mahrez a fini par ouvrir le score pour City d’un magnifique coup franc avec son pied gauche magique (1-0, 53e). Dans la foulée, Julian Alvarez reprenait une frappe mal détournée de l’Algérien pour le but du break (2-0, 58e).

Dans le même temps, Arsenal recevait Brighton à l’Emirats Stadium. Avec un effectif largement remanié, les Gunners se sont inclinés sur le score de 1-3 et quittent la compétition. Ce sont pourtant les locaux qui ouvraient la marque par l’intermédiaire du milieu gauche Reiss Nelson, servi par Eddie Nketiah (1-0, 20e). Mais les visiteurs égalisaient sept minutes plus tard sur un pénalty de Danny Welbeck (1-1, 27e). En seconde période, Brighton va inscrire deux nouveaux buts grâce à l’entrant Mitoma et Lamptey (1-3, 71e) pour surprendre l’actuel leader du championnat anglais.

Tottenham out, Liverpool s’est fait peur

Les Spurs d’Antonio Conte disent également au revoir à la League Cup, battu sur la pelouse de Nottingham Forest (2-0). Le premier acte était sans but et voyait les deux équipes retourner au vestiaire sur un score nul et vierge. C’est en deuxième mi-temps que les locaux pliaient la rencontre en seulement sept minutes. Renan Lodi frappait en premier (1-0, 50è) avant que l’ancien mancunien Jesse Lingard ne fasse le break (2-0, 57è).

Enfin, Liverpool recevait à Anfield Derby County, pensionnaire de troisième division anglaise. Dans un match très disputé, où les Reds ont fait tourner, les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but, incapable de trouver la faille après 90 minutes de jeu (0-0). Les protégés de Jürgen Klopp se sont finalement imposés sur un pénalty victorieux de Harvey Elliott (3-2 t.a.b.), qui a laissé exploser sa joie.

Les résultats complets de la League Cup (mercredi soir)

Newcastle 0-0 Crystal Palace (tab 3-2)

0-0 Crystal Palace (tab 3-2) West-Ham 2-2 Blackburn (tab 9-10) : Fornals (38e), Antonio (78e) / Vale (6e), Brereton (88e)

(tab 9-10) : Fornals (38e), Antonio (78e) / Vale (6e), Brereton (88e) Wolverhampton 1-0 Leeds : Traoré (85e)

1-0 Leeds : Traoré (85e) Southampton 1-1 Sheffield Wednesday (tab 6-5) : Ward-Prowse (45+2, s.p.) / Windass (24e)

1-1 Sheffield Wednesday (tab 6-5) : Ward-Prowse (45+2, s.p.) / Windass (24e) Arsenal 1-3 Brighton : Nketiah (20e) / Welbeck (27e, s.p.), Mitoma (58e), Lamptey (71e)

: Nketiah (20e) / Welbeck (27e, s.p.), Mitoma (58e), Lamptey (71e) Nottingham 2-0 Tottenham : Lodi (50e), Lingard (57e)

2-0 Tottenham : Lodi (50e), Lingard (57e) Manchester City 2-0 Chelsea : Mahrez (53e), Alvarez (58e)

2-0 Chelsea : Mahrez (53e), Alvarez (58e) Liverpool 0-0 Derby County (tab 3-2)