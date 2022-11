League Cup: Bournemouth s’offre Everton, Brentford sorti par une D4, Leicester facile contre Newport

Bournemouth a corrigé Everton (4-1) ce mardi soir, lors du troisième tour de la League Cup anglaise. Dans le même temps, Brentford est tombé aux tirs au but contre Gillingham, une équipe de quatrième division. De son côté, Leicester s’est qualifié facilement pour le tour suivant en battant Newport sur le score de 3-0.

Pas de Premier League ce mardi soir, mais certains clubs de l’élite du football anglais étaient sur les pelouses pour disputer le troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise. C’est le cas de Bournemouth qui a fait chuter (4-1), grâce à des réalisations de Jamal (7e), Junior Stanislas (47e), Emiliano (79e) et Anthony. Demarai Gray (67è) a inscrit l’unique but des Toffees, qui quittent la compétition et poursuivent leur première moitié de saison catastrophique.

MATCH à SUIVRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL Wolfsburg - : - Borussia Dortmund Serie A 2022-2023 Journée 14 Napoli - : - Empoli Serie A 2022-2023 Journée 14 Spezia - : - Udinese La Liga 2022-2023 Journée 14 Elche - : - GIR La Liga 2022-2023 Journée 14 Athletic Club - : - VAL Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfB Stuttgart - : - Hertha Berlin Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL BOCHUM - : - Borussia Monchengladbach Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Bayern Munich - : - WER La Liga 2022-2023 Journée 14 Osasuna - : - Barcelona Serie A 2022-2023 Journée 14 CRE - : - AC Milan Serie A 2022-2023 Journée 14 Sassuolo - : - AS Roma Serie A 2022-2023 Journée 14 LEC - : - Atalanta Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 FC Koln - : - Bayer Leverkusen La Liga 2022-2023 Journée 14 ALM - : - Getafe La Liga 2022-2023 Journée 14 Sevilla - : - Real Sociedad La Liga 2022-2023 Journée 14 Espanyol - : - Villarreal Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 RB Leipzig - : - SC Freiburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Union Berlin - : - FC Augsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Eintracht Frankfurt - : - 1899 Hoffenheim Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 SCH - : - FSV Mainz 05 < >

Dans les autres rencontres, Brentford, club de Premier League, s’est fait surprendre par la modeste équipe de Gillingham. Alors que le score était nul (1-1) après le temps réglementaire et la prolongation, le club de quatrième division anglaise s’est imposé aux tirs au but (5-6) pour valider son ticket pour le tour suivant. Enfin, au King Power Stadium, pas de faux pas pour Leicester qui n’a fait qu’une bouchée de Newport (3-0) avec des réalisations de James Justin sur une passe de Dennis Praet (44e) et un doublé de l’éternel Jamie Vardy (70e, 82e).

Les résultats complets de la League Cup (mardi soir)

Bournemouth 4-1 Everton : Lowe (7e), Stanislas (47e), Marcondes (79e), Anthony (82e) / Gray (67e)

4-1 Everton : Lowe (7e), Stanislas (47e), Marcondes (79e), Anthony (82e) / Gray (67e) Leicester 3-0 Newport : Justin (44e), Vardy (70e, 82e)

3-0 Newport : Justin (44e), Vardy (70e, 82e) Brentford 1-1 Gillingham (tab : 5-6) : Toney (3e) / Mandron (75e)

(tab : 5-6) : Toney (3e) / Mandron (75e) Stevenage 1-1 Charlton (tab 5-6) : Norris (22e, s.p.) / Aneke (87e)

(tab 5-6) : Norris (22e, s.p.) / Aneke (87e) MK Dons 2-0 Morecambe : O’Hara (18e), Dennis (51e)

2-0 Morecambe : O’Hara (18e), Dennis (51e) Bristol City 1-3 Lincoln : Conway (80e) / Virtue-Thick (6e), House (15e), O’Connor (49e)

: Conway (80e) / Virtue-Thick (6e), House (15e), O’Connor (49e) Burnley 3-1 Crawley : Barnes (24e), Zaroury (79e, 90e) / Telford (22e)