Léa Salamé sur ses longues conversations du dimanche avec Pascal Praud

Léa Salamé , nom phare du paysage audiovisuel français, dresse un premier bilan de ses six mois à la présentation du 20 Heures de France 2, revenant sur les critiques publiques qu’elle a subies depuis sa prise de fonction en septembre et sur sa relation de longue date avec le journaliste Pascal Praud .

Léa Salamé, nom phare du paysage audiovisuel français, dresse un premier bilan de ses six mois à la présentation du 20 Heures de France 2, revenant sur les critiques publiques qu’elle a subies depuis sa prise de fonction en septembre et sur sa relation de longue date avec le journaliste Pascal Praud.

Arrivée en remplacement d’Anne-Sophie Lapix à la tête du journal télévisé du soir de France 2, la journaliste a reconnu la difficulté et la visibilité accrues liées à cette responsabilité, tout en évoquant des erreurs ayant suscité des réactions virulentes du public et des confrères.

Dans un entretien qu’elle a accordé au Parisien, Léa Salamé a admis avoir été « attendue au tournant » et a dit avoir ressenti les attaques personnelles. Elle a estimé que certaines critiques « n’étaient pas infondées » et qu’elles l’avaient poussée à redoubler d’efforts pour maîtriser les exigences du poste.

Publicité

Humilité face aux critiques et relations professionnelles

La journaliste a notamment évoqué deux épisodes précis qui ont alimenté la polémique : une question jugée trop intime posée à l’actrice Marion Cotillard lors d’une interview, et une confusion médiatique entre les noms de Dominique Bernard et de Samuel Paty. Ces événements ont illustré, selon elle, la nécessité d’« apprendre tous les jours » et de se confronter à la complexité du direct.

Salamé a qualifié la présentation du 20 Heures de « grande école d’humilité », soulignant que si l’exercice peut paraître simple au prime abord, il exige une préparation, une rigueur et une vigilance constantes. Face aux critiques, sa ligne a été à la fois de reconnaître les erreurs lorsque c’est le cas et de se concentrer sur le travail rédactionnel pour améliorer sa pratique.

Par ailleurs, l’entretien a permis d’éclairer un pan de sa vie professionnelle hors antenne : sa relation avec Pascal Praud. Elle indique le connaître depuis plus d’une dizaine d’années, une rencontre qui remonte à leurs années communes à i-Télé, l’ancêtre de CNews.

Publicité

Selon ses propos, les deux journalistes entretiennent une relation de confiance qui se traduit par des échanges réguliers et francs. Elle a raconté qu’ils se téléphonent parfois longuement le dimanche, que Praud la « débriefe » sur son émission Quelle Époque ! et que leurs débats se déroulent avec respect malgré les désaccords éventuels.