Le triangle de la mort : voici cette zone du visage où il ne faut jamais percer un bouton

Percer un bouton dès son apparition, surtout au visage est devenu un réflexe pour bon nombre de personnes. Or, ce geste est fortement déconseillé par les dermatologues. Découvrez la raison et le risque que vous courez.

Quand un bouton apparaît et surtout, quand il se distingue par une pointe blanche, l’envie de percer apparaît très logiquement. Et ce, malgré les nombreux avis de dermatologues qui déconseillent fortement ce geste. Cependant, il urge de l’éviter surtout sur certaines parties du corps comme dans la zone du triangle de la mort.

Qu’est-ce que le triangle de la mort ?

Le triangle de la mort est une zone du visage particulièrement délicate, sur laquelle, il faut absolument éviter de triturer ses boutons, selon un expert.

Où se situe exactement le triangle de la mort?

Pour connaitre sa position exacte, c’est assez simple, il suffit d’en former avec vos doigts au niveau de votre nez. Plus précisément, la pointe du triangle doit se trouver sur l’arête du nez et la base, au niveau des extrémités de la bouche, en s’étendant sur le bas de la lèvre supérieure. En clair, cela englobe le nez, la lèvre blanche (l’espace entre le nez et la bouche) et la lèvre supérieure.

Pourquoi est-il dangereux de percer un bouton dans cette zone ?

Selon le dermatologue New Yorkais Joshua Zeichner, interrogé par le site américain Health, percer un bouton dans cette région du visage serait dangereux pour la santé. « Le sinus caverneux est le nom d’une grande veine située près du triangle de la mort qui draine le sang vers le cerveau, créant ainsi une connexion entre notre extérieur et notre intérieur », explique-t-il. « Si vous grattez un bouton et qu’une infection se développe, le pire scénario est que l’infection se propage de la peau à travers ce sinus et infecte potentiellement le cerveau et se propage même dans tout le corps par la circulation sanguine », ajoute-t-il.