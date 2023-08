Le Togo s’engage pour un accueil de haut niveau dans ses établissements hospitaliers

- Publicité-

Au Togo, le Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (Synphot) a pris l’initiative de mener une campagne afin de sensibiliser les agents de santé sur les conséquences des mauvais accueils réservés aux patients dans les hôpitaux.

Depuis le début de cette semaine, le Synphot a lancé une tournée nationale de sensibilisation visant à réunir les agents de santé autour des recommandations émanant du Groupe de travail sur le secteur de la santé. Au cœur des échanges, se trouve la problématique du mauvais accueil réservé aux patients dans les hôpitaux togolais.

Cette tournée nationale, entreprise par le Synphot, a débuté le 14 août dernier dans la préfecture du Golfe et s’étendra jusqu’à couvrir 20 établissements publics de santé. Parmi eux figurent les deux centres hospitaliers universitaires, le CHR-Lomé-Commune, l’Hôpital de Bè ainsi que plusieurs Centres Médicaux et Sociaux (CMS). L’objectif principal de cette initiative est de susciter une réflexion collective sur les conditions de vie et de travail des praticiens hospitaliers, tout en combattant les mauvaises pratiques et les problèmes d’accueil au sein des formations sanitaires.

Cette initiative suscite un regain d’espoir au sein de la population qui s’inquiétait déjà de l’accueil des agents de santé dans les hôpitaux. La mobilisation croissante du Synphot souligne l’importance cruciale de repenser et d’améliorer les conditions de travail dans les établissements de santé. Les actions en cours reflètent une volonté collective de créer un avenir où les patients peuvent recevoir des soins attentifs et dignes.