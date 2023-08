Le Togo renforce les capacités de ses officiers de police dans la lutte contre la corruption

- Publicité-

Dans la quête continue pour éradiquer la corruption au Togo, une formation ciblée a été organisée par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA) à l’endroit des officiers de police judiciaire (OPJ) depuis ce jeudi à Lomé.

Les OPJ sont des acteurs clés dans le système judiciaire, habilités à mener des actions cruciales telles que des enquêtes et des placements en garde à vue. Leur rôle est vital pour assurer une application efficace de la loi et garantir l’égalité de tous devant la justice. Cependant, la corruption menace cette mission fondamentale en sapant la qualité des procédures et en altérant la confiance du public.

C’est dans ce contexte que le Togo à travers la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA) a décidé de doter les OPJ d’outils et de connaissances essentiels pour faire face à ce fléau qui gangrène plusieurs pays africains.

Le ministre de la Sécurité, Damehame Yark, a souligné l’importance de cette formation dans son discours d’ouverture : « La lutte contre la corruption est une priorité nationale. Nous devons nous attaquer à ce fléau de front, en renforçant les compétences de nos officiers de police judiciaire. Leur rôle est crucial pour préserver l’intégrité de notre système judiciaire. »

La formation aborde des aspects essentiels de la lutte contre la corruption, notamment l’identification des comportements suspects, la prévention des actes illégaux et les méthodes de collecte de preuves. Les OPJ apprennent à naviguer dans des situations complexes et à faire preuve de discernement tout en préservant les normes éthiques les plus élevées.

Cette initiative s’inscrit dans un effort global visant à renforcer la transparence et la responsabilité au sein des forces de l’ordre et de la société dans son ensemble. Le Togo, tout comme de nombreux pays, reconnaît que la corruption sape la confiance du public et freine le développement socio-économique.