Le Togo et la Centrafrique appellent à la cessation définitive des combats au Soudan

Les présidents Faure Gnassingbé du Togo et Faustin-Archange Touadéra de la République centrafricaine ont conjointement appelé à une cessation immédiate des combats au Soudan, dans le but de mettre fin aux affrontements meurtriers qui ravagent le pays depuis le 15 avril.

Lors d’une visite d’amitié et de travail à Lomé, la capitale togolaise, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a répondu à l’invitation de son homologue togolais, Faure Gnassingbé. Leur rencontre a été l’occasion de discuter de questions d’intérêt mutuel, en particulier des crises qui sévissent en Afrique centrale. Les deux dirigeants ont exprimé leur profonde préoccupation face aux violences qui font rage au Soudan depuis plus de deux mois, causant la mort de nombreux civils. Ils ont fermement appelé à un arrêt immédiat de ces combats, afin de préserver la vie et la sécurité des populations.

La situation en RDC abordée

Outre la situation au Soudan, les présidents Gnassingbé et Touadéra se sont également penchés sur la situation en République démocratique du Congo. Ils ont souligné l’urgence de parvenir à une paix durable dans l’est du pays, qui a été déchiré par des décennies de conflits armés. Les groupes armés qui sévissent dans la région ont provoqué des violences, des pillages, des viols et des meurtres, causant des souffrances indescriptibles pour les populations locales. Les deux chefs d’État ont réaffirmé leur soutien à la recherche d’une solution pacifique et ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale et communautaire dans le but d’instaurer la stabilité dans la région.

- Publicité-

La visite de Faustin-Archange Touadéra au Togo et sa rencontre avec le président Faure Gnassingbé témoignent de l’excellence des relations entre les deux pays. Les dirigeants ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage cette amitié et cette coopération, notamment dans les domaines économique, commercial, militaire, sécuritaire et de la formation.

Ils ont convenu de l’importance de favoriser les échanges entre le Togo et la République centrafricaine, et ont donné des instructions pour la mise en place d’un cadre juridique de coopération, y compris la création d’une commission mixte de coopération. En soutenant pleinement les objectifs de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAf), les présidents Gnassingbé et Touadéra ont clairement démontré leur volonté commune de promouvoir la paix et la prospérité en Afrique centrale.