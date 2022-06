Le titre « Amoureux de toi » de Crisba en feat avec Queen Fumi officiellement disponible sur youtube

Depuis l’annonce de la sortie officielle de son 1er album, « 229 wèla », Crisba dévoile chaque jour un titre. Découvrez celui de ce jour, réalisé en collaboration avec Queen Fumi.

Le tout premier album du chanteur béninois Crisba, de son vrai nom Ahouéha Aurel Terrence Guezo baptisé « 229 Wèla » a fait son entrée dans les bacs à musique le 31 mai 2022. Le chanteur et rappeur béninois l’a fait savoir à travers une publication sur sa page Facebook. « Bonsoir mes Danxomeyboyz et mes Danxomeygirlz. Aujourd’hui on est le 31 mai et j’ai l’honneur de vous présenter mon tout premier album #229wèla au prix de 5000f juste en cliquant sur ce lien », avait-il écrit.

Pour alors inviter ses fans à prendre massivement cet album, il dévoile chaque jour un titre. Après donc « 229 wèla », « Zemi », « Jouli », « Za » et « Dayiolo », le Danxomeyboy a mis en ligne dans la matinée de ce lundi 07 juin 2022, le titre « Amoureux de toi », un son réalisé en featuring avec la chanteuse béninoise Queen Fumi. Dans ce hit, Crisba dévoile sa flamme à une femme. Mais cet amour n’est pas réciproque entre les deux.

Savourez-vous aussi ce pur délice.