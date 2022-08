Le souchet : 05 raisons de faire de lui son allié alimentaire

Peu consommé dans nos pays, parce que mal connu, la noix tigrée ou souchet (encore appelé « fio » ou « afio » au Bénin) est devenue depuis peu en Occident, comme en Afrique un élément à la mode, surtout dans le milieu de la nutrition et des lifestyle alimentaire tels que le véganisme ou le végétarisme. Au Bénin, elle existe sous plusieurs formes. Voici quelques-unes des vertus qu’elle regorge.

Le souchet est un petit tubercule issu d’une plante herbacée du bassin méditerranéen, que l’on peut consommer frais sur place ou après séchage. Aussi appelé « amande de terre » ou « noix tigrée », il ressemble à une noisette bosselée, avec une chair plus ferme et plus sucrée. Apparu depuis peu dans nos magasins bio, il était déjà cultivé dans l’Égypte ancienne, où on en faisait des gâteaux. En Afrique, on le croque comme une friandise. Il est aussi utilisé de nos jours dans la réalisation du Whisky. Cependant, il est rempli d’assez de bienfaits qui sont restés inconnus du grand public. Allons à la découverte de quelques-uns.

La lutte contre les maladies dentaires

Pour que le calcium adhère aux os et par conséquent, pour combattre l’ostéoporose et les caries, les souchets fournissent aujourd’hui toutes les clés pour maintenir aussi bien une dentition saine qu’une structure osseuse résistante face aux défis du temps qui passe. Une bonne manière de se maintenir plein d’énergie et de force est d’apporter quotidiennement à l’organisme la dose de magnésium qui lui correspond. Le magnésium est idéal, tout comme les protéines, pour développer la musculature qui, tous éléments confondus, permettent de consolider un corps à l’aspect tonifié.

Une prévention des problèmes menstruels

Le magnésium est fortement lié au soin des reins, ainsi qu’à la prévention des problèmes menstruels (chez les femmes) et le maintien du pH corporel pour éviter l’apparition de dermatite ou d’infections mycosiques.

Un meilleur transit

Le professeur Walter Schartze, biologiste et chimiste allemand, disait du souchet qu’il s’agissait d’une « nourriture de survie » car, toujours selon lui, 30 g par jour suffisent à la survie d’un homme en couvrant ses besoins fondamentaux en substances nutritives. En plus d’être source d’oméga 9 et une aide contre le mauvais cholestérol, le souchet est un tubercule qui contient de nombreuses fibres. Il aide ainsi à la bonne digestion, réduit les ballonnements, coliques et flatulences. On peut l’utiliser en cas de diarrhées (grâce à sa haute teneur en amidon) et pour soulager les irritations du côlon.

Une source inépuisable de protéines d’origine végétale (non animale)

Les souchets, comme indiqué auparavant, contiennent un fort pouvoir nutritif. Cependant, en analysant l’origine de ses protéines et en observant que, par leur composition non animale, ils acquièrent une importance biologique, les souchets deviennent un aliment rond.

Le bénéfice latent des protéines d’origine végétale est l’incidence mineure de graisse et de cholestérol. Consommés régulièrement, les souchets sont l’antioxydant idéal et les alliés parfaits des régimes dépuratifs et d’élimination de toxines (principalement à base de fruit et légumes de feuilles vertes) qui pourraient servir pour se priver, avant tout, d’aliments d’origine animale durant quelques jours.

L’origine végétale de ces protéines est, en dernier ressort, alignée avec tous les bénéfices décrits dans les paragraphes précédents comme, par exemple, la régulation naturelle du système cardiovasculaire et la réduction du risque d’infarctus ou le bon fonctionnement de l’activité cellulaire qui empêche le risque de cancer.

Aides à contrôler le diabète

Au fil du premier bénéfice, le grand apport en fibre saine et équilibrée que fournissent les souchets n’augmente pas les taux de glucose dans le sang et, par conséquent, ces aliments sont excellents pour prévenir et combattre le diabète.

Il faut souligner que des millions de personnes dans le monde souffrent de cette maladie (diabète de type 2), dont les risques peuvent déclencher des conséquences fatales pour la santé. Ainsi, maintenir les taux de sucre dans le sang de manière contrôlée, pour éviter les fameuses montés ou chutes de sucre est, clairement, un objectif à suivre, même si, pour cela, il faudrait trouver un remède contre l’obésité, le sédentarisme, l’ingestion d’alcool, le tabagisme ou l’hypertension artérielle, principaux responsables du déclenchement du diabète. Dans ce sens, les souchets peuvent jouer un rôle clé, de par leur forte valeur nutritive et tous les bienfaits décrits. De plus, les hautes doses de saccarose et fibre qu’ils contiennent ont fait des souchets de grands substituts des hydrates de carbone qui, eux, élèvent el niveau de sucre dans le sang.