Le sosie de Lionel Messi sort du silence

Alors que les accusations contre Reza Parastesh, indiquant que l’Iranien se servait de sa ressemblance avec Lionel Messi pour escroquer et coucher avec les femmes, a refait surface après le transfert de la Pulga en MLS, le sosie de la star argentine a vivement réagi dans un long post sur Instagram.

Reza Parastesh était au centre des allégations publiées dans Marca il y a quelques années selon lesquelles il prétendait être la superstar argentine afin d’amener les femmes à avoir des relations intimes avec lui. A la suite du transfert du septuple Ballon d’Or en MLS, arrivé libre à l’Inter Miama après la fin de son contrat avec le PSG, les accusations ont refait surface sur les réseaux sociaux.

La polémique de trop selon le sosie de l’ancien capitaine du Barça qui a tapé un gros coup de poing sur la table. Dans un long post sur son compte Instagram, le « Messi iranien » a réfuté ces allégations inventées pour nuire à son image. « Salut les amis, une fausse nouvelle à mon sujet est à la mode sur les réseaux sociaux en ce qui concerne le fait que je couche avec 23 femmes parce qu’elles pensaient que j’étais Lionel Messi . S’il vous plaît, ne jouez pas avec la réputation et la crédibilité des gens », a-t-il commencé.

«Nous sommes tous conscients du fait que si cela arrivait à quelqu’un, il y aurait des plaintes et cela entraînerait mes poursuites. Ce serait un désastre et une calamité de dimension internationale. Si cette nouvelle était vraie, je serais en prison en ce moment. Ne le croyez pas, ce n’est pas vrai. Je vais tout faire pour lutter contre cela légalement et m’assurer que mon nom est blanchi », a-t-il ajouté.

« La nouvelle se répand dans les pays musulmans et c’est un désastre. J’ai été sévèrement harcelé car cela a lâché le monde entier sur moi. Ma famille m’a également harcelée, mais l’attaque des gens était plus influente. Il n’y a personne sur la planète qui ne voudrait pas jouer au football comme Messi, mais lui ressembler pourrait être plus une malédiction qu’une bénédiction, comme le découvre un homme en Iran« , a conclu Reza.

Parastesh compte près de 700 000 fans sur Instagram et prend souvent des photos posant comme la superstar argentine, publiant également des photos de l’homme auquel il ressemble.

