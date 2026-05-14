Le Sénégal réceptionne ses 100 premiers taxis électriques

Le Sénégal a réceptionné en Chine les 100 premiers taxis électriques d’un programme de renouvellement du transport urbain devant porter à terme sur 1 000 véhicules. Portée par le FDTT avec l’appui financier de la BCI-SN, cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation du parc automobile et de réduction des émissions dans les grandes villes sénégalaises.

Le Fonds de Développement des Transports terrestres (FDTT) a annoncé la réception en Chine des 100 premières unités de taxis électriques destinés au Sénégal, dans le cadre d’un programme structurant portant sur 1 000 véhicules. Cette opération a été conduite par une mission dirigée par Bara Sow, administrateur du FDTT, selon un communiqué publié le 13 mai 2026 sur les réseaux sociaux de l’institution. Ces 100 premiers véhicules sont produits en Chine et acheminés vers le Sénégal pour un déploiement sur le marché du transport urbain.

Le programme est porté en partenariat avec la Banque pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (BCI-SN), avec laquelle le FDTT a signé une convention-cadre de financement en novembre 2025. Ce mécanisme vise à accompagner les opérateurs de transport dans le renouvellement progressif de leur parc automobile grâce à des crédits adaptés et un système de garantie structuré par le FDTT. Une première mission conjointe en Chine avait déjà été effectuée du 16 au 22 décembre 2025 pour accélérer les discussions techniques et financières.

Le programme initial ciblait une réception des 100 premières unités en mars 2026. La réception en Chine annoncée ce 13 mai 2026 intervient donc avec un décalage de plusieurs semaines sur le calendrier initial, sans explication fournie par le FDTT. La date d’acheminement au Sénégal et de mise en service sur les routes de Dakar n’avait pas encore été rendue publique au moment de la rédaction.

Un projet s’inscrivant dans un plan plus vaste

Dans un contexte plus large, un partenariat sino-sénégalais prévoit l’arrivée de 5 000 véhicules électriques de transport montés localement, assortis de bornes de recharge dans les villes de Dakar, Touba et d’autres localités. Le maire de Kaolack, Serigne Mboup, avait effectué en avril 2026 une visite en Chine pour inspecter les taxis électriques destinés à sa commune. Le programme du FDTT s’inscrit dans la stratégie nationale de développement des transports 2025-2029, qui vise une réduction progressive des émissions du parc de taxis sénégalais estimé à 8 000 véhicules.