Le Sénégal dompte la Gambie et remporte la CAN U20 2023

La finale de la CAN U20 2023 opposait ce samedi soir le Sénégal à la Gambie. Dans une rencontre maîtrisée, les Sénégalais se sont imposés sur le score de 2-0, pour remporter le trophée pour la première fois de leur histoire.

Le Sénégal aura été irrésistible tout au long de cette CAN U20 2023. Avant cette finale, les Lions de la Teranga affichaient un bilan impressionnant de 6 victoires en 6 matchs avec zéro but encaissé. Et, les Gambiens, qui étaient également invaincus jusque-là dans le tournoi, n’auront tenu que quelques minutes dans cet ultime match de la compétition. Dès la 6e minute, l’avant-centre Souleymane Faye a profité d’un excellent centre d’Amidou Diop et d’une sortie ratée du gardien adverse pour ouvrir le score de la tête (1-0, 6e).

LA DOMINATION DU SÉNÉGAL CONTINUE! 🔥



Les ‘Teranga Cubs’ sont pour la première fois champions #TotalEnergiesAFCONU20 ! 🦁 @Fsfofficielle pic.twitter.com/ujbmb2xBVh — #TotalEnergiesAFCONU20 – FR (@caf_online_FR) March 11, 2023

Le Sénégal profitait de cette entame canon pour tenter de faire le break dans ce premier acte, sans succès. Au retour des vestiaires, les hommes de Malick Daf continuaient toujours d’attaquer et trouvaient à nouveau la faille. Lamine Camara, après une remise aérienne de Faye sur corner, donnait un avantage définitif aux siens (2-0, 56e). Le score ne bougera plus avant la fin de la partie et les jeunes joueurs Sénégalais pouvaient laisser exploser leur joie, après leurs échecs en finale des éditions 2015, 2017 et 2019.

Les Lionceaux de la Teranga juniors remportent donc la CAN U20 2023, le premier sacre de leur histoire dans le tournoi. Au passage, le Sénégal est désormais champion en titre de la CAN, du CHAN et de la CAN U20. Une domination absolue et sans partage sur le football du continent.