Le sélectionneur adjoint de la Tunisie attaque les détracteurs du Mondial au Qatar

Au micro de RMC Sport, Ali Boumnijel, sélectionneur adjoint de la Tunisie, a évoqué les nombreuses critiques sur l’organisation de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L’ancien gardien de but dénonce une prise en otage du football.

La Coupe du monde 2022 débute le 20 novembre prochain au Qatar. Et la FIFA promet qu’elle sera l’édition la plus réussie de l’histoire de la compétition. Pourtant, plusieurs polémiques et critiques s’abattent sur le tournoi depuis son attribution au Qatar. Le traitement des travailleurs migrants, dont plusieurs sont morts sur les chantiers de constructions des stades, est souvent évoqué. Plusieurs grands noms du football, notamment Eric Cantona et Philipp Lahm, ont même annoncé qu’ils boycotteraient la compétition.

Interrogé par RMC Sport, Ali Boumnijel, sélectionneur adjoint de la Tunisie, a regretté ces nombreuses polémiques entourant la tenue de l’événement au Qatar. L’ancien gardien de but de Gueugnon, Nancy ou Bastia rappelle que ces dossiers ne sont pas récents.

« Le Qatar ne s’est pas construit aujourd’hui. Pour construire les routes, les buildings, le Qatar a fait appel à une certaine main d’œuvre venue de l’extérieur et on se focalise sur le Qatar aujourd’hui parce qu’ils organisent une Coupe du monde. On essaie de prendre le football en otage. Ça aurait pu se passer avant pour soulever certains problèmes« , a dénoncé l’ancien gardien de but.

« C’est un faux problème aujourd’hui. On veut mettre le football en avant pour soi-disant révéler certains problèmes derrière, notamment au niveau des droits de l’homme. C’est un peu dommage que ça se passe maintenant. Pourquoi ils n’en ont pas parlé avant? Pourquoi les Etats ne se sont pas manifestés avant? J’entends, à droite à gauche, parler des droits de l’homme aujourd’hui. C’est vrai mais ce n’est pas d’aujourd’hui« , a-t-il poursuivi. Une prise de parole osée qui ne manquera pas de faire parler.

Sur le plan sportif, la Tunisie affrontera le Brésil pour son dernier match de préparation à la Coupe du monde, mardi prochain au Parc des Princes. Les coéquipiers de Wahbi Khazri ont remporté une confrontation contre les Comores jeudi (1-0), toujours dans le cadre des préparatifs du Mondial qatari. Pour rappel, les Aigles du Carthage débuteront la Coupe du monde 2022 contre le Danemark (22/11) dans le groupe D, avant d’affronter l’Australie (26/11) et la France (30/11).