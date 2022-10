Le roi Charles remplace le prince Harry au poste de capitaine général des Royal Marines

Le roi Charles III a annoncé qu’il reprend, à partir de ce vendredi 28 octobre, le titre honorifique militaire de capitaine général qui avait été accordé à son deuxième fils, le prince Harry.

Déchu en 2020 par la reine Elisabeth II suite à l’annonce de sa démission en tant que que membre de la famille royale, le prince Harry vient de perdre officiellement son titre honorifique militaire de capitaine général. Ce rôle militaire honoraire sera désormais joué par son père Charles III le nouveau roi de la Grande Bretagne.

En effet, l’annonce du roi intervient juste un jour après que Harry a dévoilé ses nouveaux mémoires « provocateurs » Spare, une référence « chargée » à sa position de frère cadet de l’héritier du trône.

«C’est le plus grand plaisir possible d’assumer le rôle de votre capitaine général. Je suis exceptionnellement fier de suivre les traces de tant de membres de ma famille au cours des trois derniers siècles et demi, qui ont tous tenu le rôle avec un profond sentiment d’admiration. Les Royal Marines ont une histoire distinguée et sans précédent, à la fois sur terre et en mer. Je puise une immense inspiration dans votre courage, votre détermination, votre autodiscipline et une remarquable capacité à endurer les environnements les plus extrêmes », a déclaré vendredi le roi dans un message personnel adressé aux Royal Marines.

En 2017, Harry avait succédé au duc d’Édimbourg, qui avait occupé le poste pendant 64 ans avant de se retirer après sa retraite des fonctions publiques.

Pour rappel, depuis l’annonce officielle de sa décision de démissionner de la famille royale, le prince Harry et sa femme ont été déchus de leurs titres prestigieux. Le duc a également de nombreux rôles officiels dans l’armée, notamment le poste de commandant honoraire de l’armée de l’air de la base de la Royal Air Force Honington et celui du commodore en chef honoraire des petits navires et de la plongée du Royal Naval Commands.