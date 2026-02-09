Le roi Charles III finance la maison et la sécurité d’Andrew Mountbatten-Windsor

La divulgation de nouveaux éléments par la justice américaine a remis l’affaire Epstein sur le devant de la scène et mentionne une nouvelle fois Andrew Mountbatten‑Windsor. Retiré de la vie publique depuis 2019, il a vu ses titres et privilèges supprimés par son frère, le roi Charles III, en octobre 2025.

Quel est l’état des finances d’Andrew Mountbatten‑Windsor ?

Contraint de quitter Royal Lodge, l’ancien duc d’York s’est installé sur le domaine de Sandringham, dans le comté de Norfolk. L’ex‑mari de Sarah Ferguson a trouvé provisoirement refuge à Wood Farm, en attendant la remise en état de Marsh Farm.

Des articles de presse britanniques, dont The Times, indiquent que le roi Charles III assurerait certains besoins de son frère : hébergement dans une propriété privée financée par des fonds privés, versement d’une « modeste allocation » pour ses dépenses quotidiennes et prise en charge du coût de son service de sécurité, selon des sources proches du palais rapportées par le titre.

