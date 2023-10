Le roi Charles III est arrivé au Kenya sur fond du passé colonial britannique controversé

- Publicité-

Le roi Charles III et sa femme, Camilla, sont arrivés au Kenya, lundi 30 octobre au soir pour une visite de trois jours, durant laquelle, il a promis de prendre en compte « les aspects les plus douloureux » de l’histoire entre Londres et Nairobi.

Pour sa première visite dans un pays du Commonwealth, le roi Charles III a choisi le Kenya, le pays où sa mère, la reine Elizabeth II a pris son accession au trône d’Angleterre en 1952, où son fils, le prince William, a demandé la main de sa femme, Kate Middleton. Après son face-à-face avec le président William Ruto, le programme du roi sera composé de rencontres avec des entrepreneurs de Nairobi et des associations de protection de la nature.

Cette visite de quatre jours du roi, 74 ans, et de la reine Camilla, 76 ans, intervient juste avant que le Kenya célèbre en décembre les 60 ans de son indépendance et « soulignera le partenariat solide et dynamique entre le Royaume-Uni et le Kenya », a indiqué l’ambassade britannique dans un communiqué. Elle permettra de « mettre en valeur le meilleur de ce pays, de ses jeunes entrepreneurs de la tech » ainsi que de ses « magnifiques forêts et littoral », avait indiqué le compte officiel de la famille royale sur X (ex-Twitter).

Mais le déplacement du couple royal permettra aussi d’évoquer « les aspects les plus douloureux de l’histoire commune du Royaume-Uni et du Kenya » dans les années précédant l’indépendance, a assuré le palais de Buckingham. Entre 1952 et 1960, plus de 10 000 personnes ont été tuées au Kenya à la suite de la révolte des Mau Mau contre le pouvoir colonial, l’une des répressions les plus sanglantes de l’empire britannique. Après des années de procédure, Londres a accepté en 2013 de dédommager plus de 5.000 Kényans, mais certains attendent que le roi présente des excuses officielles pour les actes passés du Royaume-Uni.