Le roi Charles III au centre de la chute de son frère Andrew

Andrew Mountbatten-Windsor a été appréhendé le jeudi 19 février, jour de son anniversaire, au domicile de Wood Farm, où il résidait depuis plusieurs semaines après avoir quitté Royal Lodge. Selon la BBC, cette interpellation serait liée à des soupçons d’abus de pouvoir et de « faute dans l’exercice de fonctions officielles ».

Des perquisitions menées par la police ont concerné deux résidences royales situées dans le Berkshire et le Norfolk. Placé en détention provisoire, le prince, qui a été déchu de ses titres royaux, a vu son arrestation survenir peu après une prise de position publique du roi Charles III, laquelle pourrait avoir contribué à accélérer les démarches policières.

Dans un communiqué diffusé par Buckingham Palace quelques jours plus tôt, le souverain avait indiqué être prêt à coopérer avec les forces de l’ordre si la police de la vallée de la Tamise le sollicitait, et avait assuré que ses pensées et sa sympathie allaient aux victimes de toutes formes d’abus. Parallèlement, des documents rendus publics dans le cadre de l’affaire Jeffrey Epstein citent à de nombreuses reprises Andrew, et les enquêteurs s’intéresseraient à des trajets en jet privé jugés suspects ainsi qu’à d’éventuels transferts d’informations sensibles vers le milliardaire. Certains courriels publics semblent laisser entendre que le prince aurait transmis des documents officiels, y compris des informations sensibles, à Jeffrey Epstein ; le principal intéressé nie fermement ces allégations.

Réactions au sein de la famille royale : Edward, Kate et William prennent la parole