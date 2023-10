Le Roi Abdallah II de Jordanie sonne l’alarme : le Moyen-Orient « au bord du gouffre »

- Publicité-

Le Roi Abdallah II de Jordanie a averti mardi que toute la région du Moyen-Orient se trouvait « au bord du gouffre » en raison de la guerre en cours entre Israël et le Hamas. Lors d’une conférence de presse à Berlin avec le chancelier allemand Olaf Scholz, le roi a exhorté à éviter une escalade et a souligné l’importance de tous les efforts pour prévenir une situation critique.

Le Moyen-Orient est actuellement secoué par le conflit en cours entre Israël et le Hamas, et les tensions atteignent des niveaux inquiétants. Le Roi Abdallah II de Jordanie a exprimé ses préoccupations lors d’une conférence de presse tenue à Berlin en compagnie du chancelier allemand Olaf Scholz.

Le Roi Abdallah II a averti que la région était « au bord du gouffre » en raison de la situation actuelle. Les combats en cours entre Israël et le Hamas ont provoqué une escalade des tensions et une situation humanitaire difficile, affectant des vies de part et d’autre.

Le monarque jordanien a souligné l’urgence d’agir pour prévenir une escalade supplémentaire. Il a exhorté la communauté internationale et les parties impliquées à mettre en œuvre des efforts visant à mettre fin à la violence et à parvenir à une solution pacifique.

La déclaration du Roi Abdallah II intervient à un moment crucial, alors que l’Allemagne et d’autres acteurs internationaux cherchent à jouer un rôle de médiateur dans la résolution du conflit. Le chancelier allemand Olaf Scholz, qui assistait à la conférence de presse, devait se rendre en Israël pour poursuivre les discussions sur le conflit.