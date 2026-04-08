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Le Real Madrid rend hommage à Mircea Lucescu après sa disparition

Décédé à 80 ans, l’ancien sélectionneur roumain Mircea Lucescu a reçu un vibrant hommage du Real Madrid, qui a salué une grande figure du football européen.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Football
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Le Real Madrid rend hommage à Mircea Lucescu après sa disparition
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Le Real Madrid a réagi à la disparition de Mircea Lucescu, ancien sélectionneur de la Roumanie.Selon les informations du Daily Post, le technicien roumain s’est éteint mardi à l’âge de 80 ans. Au cours de sa riche carrière, Lucescu a dirigé plusieurs clubs européens de renom, dont l’Inter Milan et Galatasaray.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club madrilène a exprimé sa profonde tristesse et rendu hommage à l’ancien entraîneur. « Le Real Madrid CF, son président et son conseil d’administration regrettent profondément le décès de Mircea Lucescu, qui fut sélectionneur national de la Roumanie et de la Turquie », indique le message.

Le club merengue a également adressé ses pensées à ses proches : « Le Real Madrid souhaite exprimer ses condoléances et toute son affection à sa famille, ses collègues, ses clubs et à tous ses proches. Repose en paix. »

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