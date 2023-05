Le Real Madrid remporte la 20e Coupe du Roi de son histoire

-Publicité-

Le Real Madrid a battu Osasuna (2-1) ce samedi soir en finale de la Coupe du Roi. Le club madrilène remporte ainsi le trophée pour la 20e fois de son histoire.

Le Real Madrid met fin à neuf ans de disette en Coupe du Roi. Opposés à Osasuna ce samedi soir en finale de la compétition, les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés sur le score de 2-1, pour s’offrir ce trophée pour la 20e fois de leur histoire. Un succès qui s’est dessiné rapidement pour le club Merengue.

En effet, seulement deux minutes après le coup d’envoi, Rodrygo, l’homme des grands rendez-vous, a ouvert le score pour les siens. Après un festival dans la surface adverse, Vinicius Jr servait son compatriote qui battait le portier adverse à bout portant. Malgré cette bonne entame, les Madrilènes se faisaient bousculés derrière, et ont dû compter sur un arrêt de Courtois (15e) et un sauvetage de Carvajal (26e) pour garder leur avance à la pause.

Au retour des vestiaires, Osasuna continuait de presser et finissait par égaliser. Après un centre d’Abde contré par la tête de Carvajal, Torro était à la réception du ballon et pouvait ramener son équipe dans la partie (1-1, 58e). La rencontre continuait sur un rythme élevé et c’est Rodrygo, encore lui, qui redonnait l’avantage, cette fois-ci définitif, à la Casa Blanca. Après un nouveau débordement de Vinicius, Kroos reprenait le ballon de volée… déviée sur Rodrygo, qui s’offrait le doublé (2-1, 70e).

Le score n’évoluera plus avant la fin de la partie, mais il faut noter toutefois cet énorme sauvetage de Carvajal à la 95e minute pour conserver l’avance des siens. Le Real Madrid s’offre donc la 20e Coupe d’Espagne de son histoire, le premier en 9 ans. Les hommes de Carlo Ancelotti peuvent désormais se concentrer sur la Ligue des champions et cette demi-finale aller contre Manchester City, mardi prochain au Santiago Bernabeu. De son côté, Osasuna s’incline en finale après un bon parcours remarquable dans la compétition.

